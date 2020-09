Marani: “Inter? Con l’incontro chiarificatore emersa la linea Conte”

Marani

Matteo Marani, in collegamento per “Sky Sport 24”, ha parlato di come le squadre di Serie A stanno preparando il campionato prossimo a iniziare dedicando una parte della sua analisi anche all’Inter

NERAZZURRI IN CRESCITA – Marani vede un’Inter in crescita anche alla luce del mercato che è stato impostato dalla società nerazzurra: «L’Inter sta crescendo, ma non vedo nessuna squadra fare passi indietro. Essendo molto recente la fine della stagione scorsa le squadre hanno le idee chiare. L’Inter sta crescendo per diventare internazionale. Dopo l’incontro chiarificatore è venuta fuori la direttiva di Conte, prendere giocatori di livello internazionale come Kolarov o Vidal. L’Inter sta pensando giustamente a crescere, ha lasciato un punto molto alto, sono stati fatti dei passi oggettivamente importanti e ora serve fare l’ultimo passo, arduo, complicato. Servono giocatori adatti a Conte, inutile prendere Eriksen se non vede il campo».