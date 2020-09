Kolarov-Inter, accordo a un passo: accettata la proposta nerazzurra – SM

Condividi questo articolo

Aleksandar Kolarov Fiorentina-Roma

Kolarov-Inter affare sempre più vicino. Il giocatore avrebbe accettato l’offerta dei nerazzurri e anche l’accordo con la Roma sarebbe ormai quasi del tutto sistemato

Secondo “Sport Mediaset” ormai Kolarov è davvero vicinissimo all’Inter. Il giocatore avrebbe accettato il contratto di un anno con opzione per il secondo anche se voleva due anni, mentre per quanto riguarda l’accordo tra Inter e Roma sono stati fatti passi in avanti decisivi. La Roma voleva due milioni, l’Inter ne offriva uno, starebbe arrivando l’ovvia conclusione con un accordo per un milione e mezzo.