Bastoni: «Inter, dico un momento. Sergio Ramos riferimento, l’ho sentito!»

Bastoni si è raccontato durante la puntata Footsteps sul canale Recast dell’Inter. Il difensore ha parlato del suo momento più bello in nerazzurro nonché della simpatia per Sergio Ramos

GAVETTA − Bastoni racconta il suo percorso prima di arrivare all’Inter: «Ho fatto 12 anni nel settore giovanile dell’Atalanta e tutt’ora ho un legame forte con Bergamo. A Parma ho sperimentato cosa significa giocare in Serie A, mi è servita molto come gavetta e mi ha permesso di arrivare all’Inter e giocarmi le mie carte».

MOMENTO PIÙ BELLO − Così Bastoni sul ricordo più bello in nerazzurro: «Il primo è l’assist a Barella contro la Juventus. Faccio questo lancio di 50 metri e poi lui fa gol. Oltre all’assist è stato importante battere la Juventus, che vinceva da tanti anni ed è stato fondamentale per poter trionfare alla fine per lo scudetto».

FAMIGLIA E RIFERIMENTI − Infine Bastoni ha chiuso in questo modo: «Cosa voluta, anche mio papà giocava a calcio. Mi ha sempre stimolato anche nei momenti più duri, era un obiettivo di famiglia e sono felice anche per loro. Leggenda Inter come compagno? Milito mi sarebbe piaciuto. Determinante per me è stato il non mollare. Ho avuto un’infanzia diversa dai miei compagni: uscivo alle 7 mattino e rientravo alle 9 di sera. Perseveranza e impegno sono stati importanti per l’Alessandro di oggi. Calciatore di riferimento? Ho sempre ammirato Sergio Ramos, per le sue qualità tecniche e umane. L’ho sentito ultimamente anche su Instagram».