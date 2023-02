FOTO – Inter-Porto, zero dubbi sul migliore in campo! Successo netto

I tifosi hanno votato chi è stato, secondo loro, il migliore in campo nerazzurro nel match di Champions League tra Inter e Porto.

MVP – Nessun dubbio da parte dei tifosi sul migliore in campo nerazzurro nel match tra Inter e Porto, valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Scelto Hakan Calhanoglu, autore di un’ottima prestazione per la squadra di Simone Inzaghi. Il turco ha ottenuto ben il 55,7% dei voti. Alle sue spalle Andre Onana, Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, che hanno ottenuto rispettivamente il 26,4%, il 14,3% e il 3,6% dei voti.

Fonte: Twitter Inter