Bastoni: «Barella goleador? Ora gli manca solo il portiere! Complimenti doppi»

Bastoni ha parlato anche a Sport Mediaset dopo Italia-Belgio 2-1, finale per il terzo e quarto posto di UEFA Nations League (vedi articolo). Il difensore dell’Inter elogia Barella per quanto fatto sia con la maglia azzurra sia all’Inter.

RILANCIO – Alessandro Bastoni, dopo Italia-Belgio, torna sul KO contro la Spagna di mercoledì: «Sicuramente dispiace perdere dopo una striscia così di vittorie. Abbiamo perso contro una grande Spagna, potevamo sicuramente far meglio ma abbiamo commesso degli errori più individuali che di squadra. Sono cose che si possono correggere, eravamo assolutamente convinti del valore del gruppo. Sicuramente anche questa era una partita importante, perché prima di tutto contava per il ranking: ci servirà per il sorteggio ai Mondiali. Non è mai facile contro queste squadre, loro sono da tempo il numero uno del ranking ed è sempre bello fare questo tipo di vittorie».

COMPAGNO – Bastoni elogia Nicolò Barella, oggi a segno per aprire le marcature: «Lui nuovo goleador? Se fa anche quello può fare anche il portiere e li fa tutti! Per noi è veramente fondamentale, gli faccio i complimenti ancora una volta. Glieli ho già fatti per essere nei trenta candidati al Pallone d’Oro: se lo merita, perché lo vive ogni giorno. So il ragazzo che è e l’impegno che ci mette, ci sta dando una mano sia qua sia all’Inter».