Inter, domani la ripresa degli allenamenti coi primi rientri dalle nazionali

L’Inter ha usufruito di una domenica di riposo, complice la sosta per le nazionali (vedi articolo). Domani riprendono gli allenamenti agli ordini di Inzaghi, già coi primi rientri.

SI RIPARTE – Sta per iniziare la settimana che porta a Lazio-Inter, in programma sabato alle ore 18. Domani primo allenamento dopo il giorno di riposo concesso alla squadra da Simone Inzaghi. Ad Appiano Gentile previsto il rientro di Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, dopo gli impegni con l’Italia. I tre Azzurri, impegnati questo pomeriggio nel 2-1 al Belgio (vedi articolo), erano a Torino e quindi non sono costretti a fare viaggi per rientrare. Il laterale non è stato utilizzato e deve rimandare il suo esordio in Nazionale. Nei prossimi giorni l’Inter riavrà gli altri giocatori europei, con tanti in campo domani (vedi articolo). Per i sudamericani, invece, appuntamento solo a poche ore dalla sfida dell’Olimpico.