Barella, problema fisico prima di Inter-Shakhtar Donetsk! Conte trema

Come riporta Matteo Barzaghi, giornalista di “Sky Sport”, Nicolò Barella avrebbe accusato un problema alla caviglia durante la seduta di allenamento odierna. L’ex centrocampista del Cagliari sarebbe in forte dubbio per Inter-Shakhtar Donetsk. Conte costretto a cambiare? Le ultime

GUAIO – Brutte notizie per l’Inter e per Antonio Conte, a poco meno di 48 ore da Inter-Shakhtar Donetsk. Il club nerazzurro rischia di dover fare a meno di Nicolò Barella in vista dell’importante sfida di mercoledì sera, valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Secondo “Sky Sport”, Barella avrebbe riportato una distorsione alla caviglia durante la seduta di allenamento di oggi. Nella giornata di domani, il classe ’97 dovrà essere valutato e sottoposto ad approfonditi esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Conte incrocia le dita e spera che non sia nulla di grave. Per l’Inter sarebbe una tegola non indifferente.