Inter-Shakhtar Donetsk, tamponi negativi per gli ucraini alla partenza

Luis Castro Shakhtar Donetsk

Lo Shakhtar Donetsk ha reso noto, sul proprio account Twitter, l’esito dell’ultimo giro di tamponi prima della partenza per Milano. Mercoledì sera, ore 21 a San Siro, Inter e Shakhtar Donetsk si affronteranno per decidere le sorti del girone B

DITA INCROCIATE – Poco meno di 48 ore al calcio d’inizio di Inter-Shakhtar Donetsk, match valido per la sesta e ultima giornata del girone B di Champions League. In contemporanea, scenderanno in campo anche Real Madrid e Borussia Mönchengladbach. Il peso specifico della gara di San Siro è altissimo e l’adrenalina cresce a dismisura. Antonio Conte potrebbe essere costretto ad un’esclusione eccellente, mentre Luís Castro ragiona su un paio di ballottaggi. Tramite il proprio account Twitter ufficiale, lo Shakhtar Donetsk ha ufficializzato l’esito dell’ultimo giro di tamponi: sono risultati tutti negativi i componenti della spedizione che sta raggiungendo Milano per preparare al meglio la gara contro l’Inter.