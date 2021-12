Barella: «Felice del rinnovo con l’Inter. Ringrazio i tifosi per il supporto»

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il giocatore sardo ha parlato del rinnovo e del gruppo squadra

FIDUCIA − Barella parla a proposito del recente rinnovo di contratto con l’Inter :«Rinnovo? La fiducia l’Inter me l’ha sempre dimostrata. Sono felice, questo rinnovo è stato voluto da entrambe le parti. Spero siano contenti anche i tifosi di questa scelta. Non posso che ringraziare la città ed i tifosi per il sostegno da quando sono arrivato. Capitano? Ci sono Samir, c’è Ranocchia. Ci sono tanti giocatori che hanno passato periodi bui all’Inter, è giusto che si godano il momento, sono loro i capitani. Ci danno una mano».