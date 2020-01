Barcellona, Bartomeu: “Lautaro Martinez dall’Inter? Discorso prematuro”

Condividi questo articolo

Intervistato ai microfoni del sito del Mundo Deportivo, Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato anche di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter nel mirino dei blaugrana

OBIETTIVO – Queste le parole di Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, sull’obiettivo di mercato Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter: «Se Neymar (anch’egli nel mirino dei catalani, ndr) sarebbe incompatibile con un’altra firma importante come Lautaro Martinez? Preferisco non parlare di giocatori di altre squadre. Uno è in Italia e l’altro in Francia. Sono giocatori che sono grandi stelle del calcio, giovani, con percorsi fantastici ma per noi è prematuro parlare della prossima stagione».