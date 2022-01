Atalanta-Inter, novità in vista? Sanchez scalpita. Bagarre accesa a destra

Atalanta-Inter si avvicina. I nerazzurri dopo la vittoria in Supercoppa Italiana si rituffano nuovamente in campionato. In vista dell’undici di partenza, Sanchez ha importanti chance per giocare dal 1′

NOVITÀ − Le varie partite ravvicinate obbligano Simone Inzaghi a compiere qualche rotazione. In vista di Inter-Atalanta, il tecnico nerazzurro cambierà qualcosa rispetto all’undici di partenza sceso in campo contro la Juventus in Supercoppa Italiana. Scalpita ovviamente Alexis Sanchez (vedi articolo), motivatissimo dopo il gol decisivo di mercoledì sera al minuto 120′. In avanti, secondo Sky Sport, rischia il posto da titolare Lautaro Martinez con Edin Dzeko pronto a fare da partner al cileno. Altra novità potrebbe esserci a destra con Matteo Darmian pronto a ritrovare la titolarità al posto di Denzel Dumfries.