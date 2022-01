Dybala freddo con la Juventus ma il problema riguarda anche l’Inter – SM

Dybala rischia di diventare un caso di mercato in casa Juventus. E anche l’Inter si sta muovendo per l’attaccante argentino in scadenza di contratto. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, le difficoltà nerazzurre sono comunque simili a quelle bianconere

OCCASIONE DI MERCATO – Il gelo tra l’entourage di Paulo Dybala (vedi focus) e la Juventus è ormai noto. All’attaccante argentino non è ancora pervenuta la proposta di rinnovo alle cifre attese. E insieme all’Inter tanti sognano il colpo a parametro zero. Ma in questo momento, secondo quanto appreso da Sport Mediaset, la soluzione Inter risulta essere remota. Anche perché la negoziazione con la Juventus è fredda ma non ancora chiusa totalmente. Ci sono difficoltà ma nelle prossime settimane le parti si incontreranno per vedere se riusciranno a trovare l’accordo per il rinnovo. Inoltre, l’Inter dovrebbe garantire a Dybala almeno 10 milioni di euro netti a stagione. Ovvero, più di quanto pagava Romelu Lukaku, ceduto in estate proprio per ragioni di ingaggio. Dybala piace molto al Tottenham in Inghilterra ma anche in Spagna, sia all’Atletico Madrid sia al Barcellona, che sta facendo spazio nel monte ingaggi. Serve la giusta proposta per convincerlo a firmare. Ci riuscirà la Juventus, l’Inter o un club straniero?