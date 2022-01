Tomori, il problema è più grave del previsto: il derby con l’Inter è a rischio

Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, si è fatto male ieri sera durante la partita di Coppa Italia tra Milan e Genoa. Si tratta di un problema al menisco e nelle prossime ore dovrà sottoporsi ad un’operazione. Il derby con l’Inter è a fortissimo rischio

