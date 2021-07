Antonello: «Pirelli e Inter, scritta storia insieme. Con Socios stessi valori»

Alessandro Antonello – Amministratore Delegato dell’Inter – ha parlato ai microfoni ufficiali della società. Nei temi toccati, naturalmente, i ringraziamenti dovuti a Pirelli e il benvenuto al nuovo sponsor ufficializzato oggi: Socios.com (vedi articolo)

PARTNER VECCHI E NUOVI – Queste le parole di ringraziamento di Alessandro Antonello – AD dell’Inter – nei confronti di Pirelli e quelle di benvenuto per il nuovo sponsor Socios.com: «Direi che oggi è un giorno molto importante per il nostro club. Lasciatemi prima di tutto ringraziare Pirelli per questa sponsorship unica nel mondo del calcio, con cui abbiamo scritto la storia della società. Ora abbiamo una nuova partnership a cui ci lega una visione comune, oltre agli stessi valori. Tecnologia, innovazione e l’avere i tifosi al centro fa tutto parte del nostro DNA. Avere la possibilità di ingaggiare i nostri fan è la cosa principale di questa partnership. Ora tutti i tifosi avranno la possibilità di essere parte attiva per le decisioni del club. Questo accordo arriva in un momento di crescita del nostro brand. Siamo orgogliosi di aver svolto questa attività in un periodo così complicato. È importante ricordare che riportiamo uno scudetto sulla maglia dopo tanti anni e siamo orgogliosi di poterlo fare con Socios.com e i nostri tifosi».

TRE STEP – Antonello ha poi ricordato quali sono i tre step fondamentali per il futuro dell’Inter: «Il focus principale per il club resta sulla stabilizzazione economico-finanziaria, ma senza penalizzare quelli che sono gli obiettivi sportivi. Vogliamo mantenere la competitività della squadra a livello nazionale e internazionale. Dobbiamo anche focalizzarci e proseguire sul percorso di crescita del nostro brand, avvicinando sempre di più tutti i nostri tifosi a quelli che sono i valori del club e alla vicinanza alla città di Milano. Ci auguriamo che questo percorso di crescita possa proseguire al meglio».