Nainggolan, per l’Inter questione centrale. Su Nandez niente accordo – Sky

Continuano le trattative tra Inter e Cagliari, specialmente quelle legate al passaggio in rossoblu di Radja Nainggolan e quello in nerazzurro di Nahitan Nandez (dopo la cessione ufficiale di Dalbert, vedi articolo). Fabrizio Romano di “Sky Sport” ha fatto il punto sulle due trattative.

ACCORDI DA TROVARE – Questi gli aggiornamenti di Fabrizio Romano sulle questioni legate a Radja Nainggolan e Nahitan Nandez: «La questione Nainggolan è centrale per l’Inter. Bisogna cercare la soluzione giusta per accordarsi sulla buonuscita. Il giocatore è pronto a tornare al Cagliari, ma non è ancora stato trovato un accordo per la rescissione. Tra le due società restano vivi anche i discorsi per Nandez che interessa sempre ai nerazzurri. Il Cagliari apre alla cessione in prestito, ma a condizioni che l’Inter non giudica favorevoli. Vedremo come si svilupperanno i discorsi nei prossimi giorni».