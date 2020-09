Agenti di Lautaro Martinez in arrivo, rinnovo con...

Agenti di Lautaro Martinez in arrivo, rinnovo con l’Inter in vista? – SM

Lautaro Martinez Sanchez Inter-Brescia

Gli agenti di Lautaro Martinez sono diretti in Italia e incontreranno presto l’Inter. Si comincia a discutere del rinnovo del contratto?

Secondo “Sport Mediaset” gli agenti di Lautaro Martinez sono diretti in Italia e presto incontreranno i vertici dell’Inter. La cessione al Barcellona sembra essere sempre più lontana, i nerazzurri infatti non hanno alcuna intenzione di trattare e presto potrebbero cominciare le trattative per il rinnovo del contratto dell’attaccante argentino. La base di trattativa potrebbe essere un ingaggio portato a 5 milioni a stagione, trattabili nel caso gli agenti accettassero di eliminare del tutto la clausola di rescissione.