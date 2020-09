Inter e Genoa discutono su Pinamonti: gli scenari possibili

Andrea Pinamonti Udinese-Genoa

Andrea Pinamonti è al centro di trattative tra Inter e Genoa per discutere del suo futuro: c’è un accordo della passata stagione tra le due società

Secondo Gianluca Di Marzio il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano è stato ricevuto nella sede dell’Inter per discutere del futuro di Andrea Pinamonti. L’attaccante, cresciuto nel vivaio dell’Inter, era stato acquistato dal Gena la scorsa estate per 18 milioni di euro più bonus e con un gentleman agreement tra i due club per un ritorno all’Inter del giocatore. Le parti sono quindi a colloquio per trovare una soluzione e non è da escludere quindi un ritorno del giocatore ad Appiano Gentile dove sarà Antonio Conte a stabilire se confermarlo in rosa nel parco attaccanti o metterlo sul mercato.