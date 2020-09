Campionato Primavera 1 2020-2021: le squadre e le date di calendario

Campionato Primavera 1 logo

Il Campionato Primavera 1 2020-2021 partirà fra due weekend, in contemporanea con la Serie A. Sono ufficiali le date di calendario e il programma della post season, con le sedici squadre che si daranno battaglia per aggiudicarsi il Trofeo Giacinto Facchetti, assegnato a tavolino all’Atalanta nella scorsa stagione.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2020-2021 – LE SQUADRE

Ascoli, Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Roma, Sampdoria, Sassuolo, SPAL, Torino

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2020-2021 – DATE CALENDARIO

GIRONE D’ANDATA

Prima giornata: sabato 19 settembre 2020

Seconda giornata: sabato 27 settembre 2020

Terza giornata: sabato 3 ottobre 2020

Quarta giornata: sabato 17 ottobre 2020

Quinta giornata: sabato 24 ottobre 2020

Sesta giornata: sabato 31 ottobre 2020

Settima giornata: sabato 7 novembre 2020

Ottava giornata: sabato 21 novembre 2020

Nona giornata: sabato 28 novembre 2020

Decima giornata: sabato 5 dicembre 2020

Undicesima giornata: sabato 12 dicembre 2020

Dodicesima giornata: sabato 19 dicembre 2020

Tredicesima giornata: sabato 9 gennaio 2021

Quattordicesima giornata: sabato 16 gennaio 2021

Quindicesima giornata: sabato 23 gennaio 2021

GIRONE DI RITORNO

Sedicesima giornata: sabato 30 gennaio 2021

Diciassettesima giornata: sabato 6 febbraio 2021

Diciottesima giornata: sabato 13 febbraio 2021

Diciannovesima giornata: mercoledì 17 febbraio 2021 (turno infrasettimanale)

Ventesima giornata: sabato 20 febbraio 2021

Ventunesima giornata: sabato 27 febbraio 2021

Ventiduesima giornata: sabato 6 marzo 2021

Ventitreesima giornata: sabato 13 marzo 2021

Ventiquattresima giornata: sabato 3 aprile 2021

Venticinquesima giornata: sabato 10 aprile 2021

Ventiseiesima giornata: sabato 17 aprile 2021

Ventisettesima giornata: sabato 24 aprile 2021

Ventottesima giornata: sabato 1 maggio 2021

Ventinovesima giornata: sabato 8 maggio 2021

Trentesima giornata: sabato 15 maggio 2021

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2020-2021 – POST SEASON

PLAY-OUT

Andata play-out (14ª-13ª): lunedì 24 maggio 2021

Ritorno play-out (13ª-14ª): sabato 29 maggio 2021

In caso di parità al termine del doppio confronto (i gol in trasferta valgono doppio) si giocano tempi supplementari ed eventuali rigori.

FASE FINALE (DA SABATO 22 A DOMENICA 30 MAGGIO 2021)

Gara 1: 4ª classificata-5ª classificata

Gara 2: 3ª classificata-6ª classificata

Si gioca in gara secca, in caso di parità al 90′ si qualifica alle semifinali la squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare.

Semifinale 1: 1ª classificata-Vincente gara 1

Semifinale 2: 2ª classificata-Vincente gara 2

Si gioca in gara secca, in caso di parità al 90′ si giocano i tempi supplementari. In caso di ulteriore parità si qualifica alla finale la squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare. Per la finale del Campionato Primavera 1 2020-2021, invece, si va ai rigori.