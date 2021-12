Ag. Eriksen: «Futuro? È presto, ma non in Italia. Contatti con altri club»

Eriksen ha risolto ufficialmente il suo contratto con l’Inter dopo i problemi cardiaci che gli impediscono di riprendere l’attività agonistica in Italia (vedi articolo). Il suo agente, Schoots, ha parlato del danese a Sky Sport News in Inghilterra.

GRANDE AFFETTO – Martin Schoots ha parlato di Christian Eriksen, fuoriclasse danese che ha appena risolto il contratto con l’Inter: «Christian sta andando davvero bene. Speriamo che possa tornare nel calcio professionistico. Non c’è motivo per non essere ottimisti. Sta lavorando molto duramente e sono contento che sia stato in grado di farlo in silenzio negli ultimi mesi. Avevamo così tante richieste di interviste, documentari, ogni tipo di iniziativa, soprattutto dal Regno Unito. È ancora così popolare in Gran Bretagna e non solo tra i tifosi degli Spurs, non solo per le sue fantastiche abilità calcistiche, ma anche per la sua personalità umile e socievole. È comunque sorprendente leggere sulla stampa inglese e sui siti dei fan che gli Spurs stanno cercando quello che viene chiamato “il sostituto di Eriksen” due anni dopo la sua partenza. La gente probabilmente non ne è consapevole, ma implicitamente è un complimento incredibile».

PROSSIMA TAPPA – Schoots ha commentato il futuro di Eriksen nel mondo del calcio: «Difficilmente si potrebbe incolpare gli Spurs che faticano a trovare un giocatore che abbia le qualità per diventare il miglior assistman del campionato, aiutandoli a raggiungere tre qualificazioni di fila in Champions League e la finale di Champions League. Semplicemente non ce ne sono troppi di quei giocatori e c’è sempre competizione con altri club per ingaggiarli. È presto per dire dove sarà il futuro di Christian. A causa di speciali regolamenti in Italia, che esistono già da decenni, l’unica cosa che sappiamo per certo è che non sarà in Italia. E non sarà nemmeno in un altro continente, per motivi familiari. Alcuni club ci hanno già contattato alcune settimane fa. Dobbiamo vedere cosa ci riserverà il futuro. Ma sembra luminoso e questa è la cosa più importante».

Fonte: skysports.com