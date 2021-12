Vidal si allena in buona compagnia verso Inter-Torino: «Con il goleador!»

Vidal si prepara al prossimo match dell’Inter contro il Torino a San Siro. Il centrocampista cileno, sui propri social, mostra il suo compagno di allenamento: il Niño Maravilla Sanchez.

COPPIA CILENA – Arturo Vidal, dopo essere subentrato con buon piglio nel netto successo sulla Salernitana, si candida per un posto da titolare contro il Torino, vista la squalifica di Nicolò Barella (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter lavora in palestra per preparare la sfida di San Siro e sui propri social dimostra di essere in buona compagnia: “Con il goleador Alexis Sanchez“. I due cileni stanno vivendo un ottimo momento di forma dopo i numerosi problemi fisici accusati a inizio stagione. Il loro apporto permette a Simone Inzaghi di ruotare i propri uomini senza perdere qualità né nell’undici titolare né nelle sostituzioni. Di seguito la storia dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Arturo Vidal