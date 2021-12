Schoots, ag. Eriksen: «I momenti con l’Inter restano per sempre»

L’Inter ha ufficialmente chiuso il suo cammino con Christian Eriksen. Il calciatore danese ha firmato la risoluzione del contratto dopo il no definitivo del Coni che impedisce al 24 nerazzurro di tornare in campo in Italia. Ecco le parole del suo agente, Martin Schoots.

AMORE – L’agente di Eriksen ha rilasciato un’intervista al Daily Mail. Ecco le sue parole sulla situazione di Christian con l’Inter e il suo futuro. «Christian sta bene e si sente bene. Tutti i risultati degli esami sono ottimi. E’ chiaro che abbiamo lavorato molto su questa situazione e il fatto che in Italia ci sia una regola che impedisce di giocare con un defibrillatore sottocutaneo ha reso questa decisione inevitabile. Christian – prosegue Shoots – è amato dai tifosi nerazzurri e questo rende tutto questo un peccato. L’Inter e tutti i suoi tifosi hanno augurato a Christian tutto il bene possibile per il futuro. Eriksen lascia l’Inter ma il legame non si romperà mai. I bei momenti, i gol, le vittorie, quello Scudetto con i festeggiamenti fuori San Siro, tutto rimarrà nella storia dell’Inter».

FONTE – Daily Mail