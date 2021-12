Ronaldo torna alle origini: acquistato il club in cui è iniziata la sua storia

Ronaldo acquista il Cruzeiro, squadra in cui ha militato prima di sbarcare in Europa. L’ex attaccante dell’Inter è ufficialmente il nuovo azionista di maggioranza del club brasiliano, oggi in Serie B.

AFFARE FENOMENALE – È ufficiale. Ronaldo il Fenomeno è il nuovo azionista di maggioranza del Cruzeiro, club brasiliano in cui ha mosso i primi passi nel calcio professionistico. L’ex attaccante dell’Inter ha trovato l’accordo con il presidente Sergio Santos Rodrigues per rilevare il 90% delle azioni per una cifra vicina ai 62 milioni di euro. Non è il primo club su cui Ronaldo mette le mani, possiede infatti il 51% delle azioni del Valladolid in Spagna. Queste le sue prime parole dopo la chiusura dell’affare: «Troppo felice di aver portato a termine questa operazione. Ho molto da restituire al Cruzeiro, voglio riportarlo dove merita. Abbiamo molto lavoro davanti a noi. Chiedo ai tifosi di riconnettersi al club, di andare allo stadio, perché ci servirà tanta forza e unità. Abbiamo molto lavoro da fare e l’ambizione di riportare il Cruzeiro in alto. Non abbiamo ancora niente da festeggiare, ma abbiamo molta ambizione». Ronaldo torna quindi nel club in cui è iniziata la sua avventura, prima di trasferirsi in Europa al PSV Eindhoven e di arrivare a Milano per vestire la maglia dell’Inter.

Fonte: ge.globo.com