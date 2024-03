Acerbi, ultimo step in arrivo! Inter studia alternative: idea Bastoni

Acerbi, dopo aver parlato con Spalletti e con l’Inter, dovrà affrontare l’ultimo step della spiacevole vicenda che lo vede coinvolto dopo Inter-Napoli per presunte frasi razziste rivolte a Juan Jesus, ovvero il confronto con la Procura Federale. Secondo Sky Sport, sia il club nerazzurro che Inzaghi stanno già pensando al da farsi in caso di squalifica

ULTIMO PASSAGGIO – Francesco Acerbi a giorni sarà ascoltato dalla Procura Federale, alla quale dovrà spiegare cosa è realmente successo durante Inter-Napoli con Juan Jesus. Il difensore nerazzurro continua a dichiararsi innocente, sostenendo di non aver mai avuto intenti razzisti, ma in video conferenza alla Procura dovrà anche spiegare quelle scuse pronunciate in campo.

Acerbi, l’Inter e Inzaghi pensano alle possibili alternative in caso di squalifica: idea Bastoni e non solo

In ogni caso l’Inter e Simone Inzaghi dovranno farsi trovare pronti in caso di squalifica: la società prendendo le proprie decisioni disciplinari e l’allenatore pensando a come sostituire una pedina fondamentale. Il titolare di diritto in caso di squalifica sarebbe Stefan de Vrij, che finora ha fatto sempre benissimo ad eccezione dell’Atletico Madrid. L’alternativa sarebbe quella di spostare Alessandro Bastoni in mezzo con il recupero di Carlos Augusto sul centro-sinistra e Benjamin Pavard sul centro-destra. Di sicuro anche Yann Bisseck avrà un minutaggio superiore.