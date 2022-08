Acerbi-Inter, Inzaghi necessita ma posizione Zhang netta! Due motivi − Sky

Acerbi all’Inter non si sblocca. Il sì di Zhang fatica ad arrivare, netta la posizione del numero uno nerazzurro nonostante le volontà di Inzaghi. Due le motivazioni che lo spingono a non avallare l’affare

DUE MOTIVAZIONI − Alessandro Sugoni, in collegamento su Sky Sport, fa il punto sulla situazione Acerbi-Inter: «Acerbi? Nessun OK della proprietà ad andare in fondo. Due motivazioni: non avendo avuto le uscite che si attendeva anche numericamente, come Salcedo e Agoumé, e per non aggravare ulteriormente il monte ingaggi. Simone Inzaghi ha sempre ribadito la sua volontà di avere un nuovo difensore. C’è però una presa di posizione piuttosto ferma di Zhang».