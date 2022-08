Tavecchio raccomanda Marotta: «Noi interisti! Punto molto particolare…»

Tavecchio, ex numero della Figc, ha rivelato senza ipocrisie la sua fede per l’Inter e raccomanda Beppe Marotta sul momento particolare del sistema e della società nerazzurra

BASTA IPOCRISIE − Dall’hotel Gallia di Milano, Carlo Tavecchio è seguito a Marotta (vedi articolo) rivelando la sua fede calcistica per l’Inter: «Ricordati noi siamo interisti. Il guaio è che l’ipocrisia nella gente ti vieta anche di dire queste cose. Uno è milanista, l’altro è bolognese. Bisogna dirlo, va bene tutto perché non possiamo fare il tifo corretto. Vi faccio una raccomandazione: state molto attenti, perché stiamo arrivando ad un punto molto particolare perché le ciliegine non sono i milioni, i milioni sono altri».