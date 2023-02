Zanetti: «Argentina, il gruppo voleva fare la storia. Scaloni? Non c’erano dubbi»

Proseguono le dichiarazioni di Zanetti sull’Argentina, dopo il trionfo della Seleccion al premio The Best FIFA di ieri (vedi articolo). Il vice president dell’Inter, a Revista Libero, dà un giudizio sulla vittoria ai Mondiali e sul lavoro di Scaloni.

OBIETTIVO RAGGIUNTO – Javier Zanetti valora il rendimento dell’Argentina in Qatar: «Avevamo molti giocatori alla loro prima esperienza ai Mondiali, cosa che supponeva una pressione extra per tutti loro. È stato importante arrivarci dopo aver vinto la Copa América, che ha tolto la pressione che l’Argentina aveva per i tanti anni senza vincere. Questo ha fatto sì che arrivassimo ai Mondiali liberi di testa. Poi il gruppo era buono e competitivo, con tanta voglia di fare la storia. Lionel Scaloni? È molto giovane. Quasi nessuno credeva in lui, però quelli che conoscevano il suo gruppo (Walter Samuel, Pablo Aimar e Roberto Ayala, ndr) non avevano dubbi sul valore a livello umano e professionale. Il risultato poteva essere buono o cattivo, però con loro il lavoro era garantito».

Fonte: Revista Libero – Julio Ocampo