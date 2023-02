The Best FIFA Awards: vince Messi, due ex Inter nella squadra dell’anno

Al premio The Best organizzato dalla FIFA vince inevitabilmente Messi, con un trionfo dell’Argentina che fra gli altri prende Scaloni miglior allenatore e la sua tifoseria migliore del 2022. Non c’erano giocatori dell’Inter candidati, ma due ex vanno nella squadra dell’anno.

LE SCELTE – È Lionel Messi il vincitore del premio The Best FIFA Men’s Player Award 2022. L’attaccante argentino era il candidato principale, dopo il trionfo ai Mondiali, e la serata di gala stasera a Parigi lo ha confermato. Fra le donne lo stesso riconoscimento va ad Alexia Putellas del Barcellona. Niente Inter nel complessivo, ma con due ex nella squadra dell’anno: sono Achraf Hakimi, peraltro in serata accusato di violenza sessuale (vedi articolo), e Joao Cancelo. Questa la lista: Thibaut Courtois (Real Madrid – Belgio); Achraf Hakimi (PSG – Marocco), Virgil van Dijk (Liverpool – Olanda), Joao Cancelo (Manchester City, ora al Bayern Monaco – Portogallo); Luka Modric (Real Madrid – Croazia), Kevin De Bruyne (Manchester City – Belgio), Casemiro (Real Madrid e Manchester United – Brasile); Lionel Messi (PSG – Argentina), Karim Benzema (Real Madrid – Francia), Erling Haaland (Borussia Dortmund e Manchester City – Norvegia), Kylian Mbappé (PSG – Francia).