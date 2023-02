Agresti: «Inter-Lecce senza tifosi salentini, ma andrebbero tutelati!»

Stefano Agresti in collegamento telefonico sulle frequenze di Radio Sportiva, ha espresso il suo parere riguardo la trasferta vietata ai tifosi del Lecce nella sfida di domenica contro l’Inter (QUI il comunicato del club giallorosso).

TRASFERTA VIETATA – Il giornalista Stefano Agresti ha parlato così della sfida vietata ai tifosi del Lecce domenica a San Siro: «Spesso si pensa poco ai tifosi che poi sono la cosa più importante nel mondo del calcio, in molte circostanze non si pensa alle esigenze dei tifosi che dovrebbero essere tutelati. Poi ci sono ragioni di ordine pubblico che non possono andare oltre all’ingresso dei tifosi, però si dovrebbe pensare prima».