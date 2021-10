Vecino provato titolare: l’idea di Tabarez per Uruguay-Colombia

Vecino dovrebbe partire titolare in Uruguay-Colombia, in programma all’1 italiana della notte fra giovedì e venerdì a Montevideo. Il commissario Tabarez l’ha provato fra i titolari.

RIFINITURA – Nell’allenamento alla vigilia di Uruguay-Colombia, partita di qualificazione ai Mondiali del 2022, Oscar Washington Tabarez ha provato la formazione per domani. Non ci sono dubbi su Matias Vecino, che rischia di essere costretto a un tour de force prima di tornare all’Inter. L’idea del commissario tecnico della Celeste è di giocare con i migliori nel primo match, con il solo Edinson Cavani che potrebbe essere preservato dal 1′ in vista del trittico di partite di questa sosta. Ecco, secondo Ovacion Digital, la formazione provata dall’Uruguay: Muslera; Nandez, Giménez, Godin, Vina; Valverde, Vecino, Bentancur; De Arrascaeta; Suarez, Brian Rodriguez.