Traoré salterà anche il ritorno fra Inter e Shakhtar: stop lunghissimo

Traoré, attaccante dello Shakhtar Donetsk, si è infortunato la settimana scorsa in Champions League contro l’Inter (vedi articolo). L’esito delle valutazioni a cui si è sottoposto dà tempi di recupero lunghissimi.

PROBLEMA GROSSO – Lassina Traoré, attaccante dello Shakhtar Donetsk, nei primi minuti della partita contro l’Inter si è procurato un grave infortunio. Scontata la sua assenza per il match di ritorno, in programma mercoledì 24 novembre al Meazza. Il medico sociale del club ucraino, Adam Hlushchenko, annuncia: «Ha una lesione seria, il ginocchio è danneggiato. Sarà operato fra due settimane, lo stiamo preparando: servirà del tempo per ottenere un’adeguata flessione dell’articolazione. L’infortunio è davvero serio, il recupero di Traoré potrà avvenire in un tempo fra nove mesi e un anno».

Fonte: fcshakhtar.com