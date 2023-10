Vanheusden, premio! Il Belgio convoca il ragazzo di proprietà Inter

Premio per il suo ottimo inizio di stagione allo Standard Liegi, Zinho Vanheusden è stato convocato dalla Nazionale del Belgio. Il difensore è ancora di proprietà dell’Inter

PREMIO − Grande soddisfazione per Vanheusden. Il difensore dello Standard Liegi, ma di proprietà dell’Inter, è stato convocato dal CT belga Domenico Tedesco per le due sfide di qualificazione a Euro 2024 contro Austria e Svezia. Lo ha diramato la stessa federazione fiamminga sui propri canali. Vanheusden prende il posto dell’infortunato Ameen Al-Dakhil, giocatore del Burnley.

UPDATE: Ameen Al-Dakhil is not fit for the Austria game and left the squad this afternoon. Zinho Vanheusden joins the team. Welcome back, Zinho. 💪 pic.twitter.com/3cz33tU51C

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 10, 2023