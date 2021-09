Svizzera-Italia, 0-0 all’intervallo. Apprensione per una botta a Barella

Svizzera-Italia è sul punteggio di 0-0 al 45′. A pochi minuti dall’intervallo, piccolo spavento per il centrocampista dell’Inter Barella.

RISCHIO – Partita ancora bloccata sullo 0-0 a Basilea tra Svizzera e Italia. La nazionale di Roberto Mancini ha avuto qualche occasione per passare in vantaggio ma non è riuscita a convertirle in gol, soprattutto con Domenico Berardi a tu per tu con il portiere. Paura prima dell’intervallo per un contrasto su Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter è uscito dal campo malconcio, ma è riuscito a rientrare subito in campo. Nulla di grave per lui e sospiro di sollievo per Simone Inzaghi e tutti i tifosi nerazzurri.