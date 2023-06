Spagna-Italia, tre Inter nella probabile formazione di Mancini – TS

Per Spagna-Italia, in programma alle ore 20:45 di questa sera, Mancini sceglie di puntare su tre giocatori dell’Inter. Ecco la probabile formazione azzurra, secondo TuttoSport, per la semifinale di Nations League.

PROBABILE FORMAZIONE – Questa sera l’Italia di Roberto Mancini tornerà in campo per sfidare la Spagna nella semifinale di Nations League. Per la sfida, che si giocherà in Olanda alle ore 20:45, il CT della Nazionale Italiana dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni (vedi articolo). Rimane, però, la quota nerazzurra in campo. Secondo TuttoSport, infatti, fra i titolari di Spagna-Italia ci sono ben tre giocatori dell’Inter. Ecco, di seguito, la probabile formazioni scelta da Mancini.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Immobile, Raspadori.

Fonte: TuttoSport