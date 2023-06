Spagna-Italia, Bastoni fermato dalla febbre. Mancini lo sostituisce

Bastoni si ferma a causa della febbre. Al posto del difensore dell’Inter Mancini sceglie di convocare un altro giocatore per Spagna-Italia. Le ultime riportare sui social dal profilo azzurro.

FEBBRE – La notizia trapelata nelle scorse ore riguardante la condizione fisica di Alessandro Bastoni (vedi articolo) viene ora confermata dal profilo social della Nazionale Italiana. Le linea di febbre, per le quali Roberto Mancini in mattinata aveva lasciato a riposo il difensore dell’Inter, lo fermano definitivamente. Al posto di Bastoni, dunque, il CT azzurro sceglie di convocare per Spagna-Italia Alessandro Buongiorno. Il calciatore nerazzurro, per il quale si sperava in una ripresa, probabilmente non partirà per l’Olanda in vista della semifinale di Nations League.