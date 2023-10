Scaloni: «Colpo alla tibia per Lautaro Martinez! In coppia con Alvarez…»

Scaloni in conferenza stampa parla di Lautaro Martinez, infortunatosi in allenamento, e della possibilità di vederlo titolare in coppia con il compagno Julian Alvarez.

BOTTA IN ALLENAMENTO – Lionel Scaloni ha parlato così riguardo le condizioni del capitano dell’Inter: « Quello che è successo con Lautaro Martinez è stato un colpo alla tibia in allenamento, ma sta bene. È un toro, è forte, sta bene. Lui con Julian Alvarez in attacco insieme? Lo hanno già fatto. Io sono aperto a tante cose, dipenderà dalla partita e se crediamo che debbano giocare insieme. Sono entrambi dei numeri 9, sono diversi ma possono giocare».