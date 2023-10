Visnadi: «Lukaku? Ha fatto bene a parlare così! Credo alludesse…»

Lukaku ha finalmente parlato di tutto ciò che è successo in estate, peccato non abbia fatto solo allusioni. Visnadi prova a interpretare le dichiarazioni dell’ex Inter che in estate è andato a un passo dalla Juventus. Di seguito quanto detto dal giornalista a Sky Sport

ALLUSIONI – Romelu Lukaku dal ritiro del Belgio è tornato sulla telenovela estiva che lo ha visto andare via nuovamente dall’Inter per sfiorare il trasferimento alla Juventus. Gianni Visnadi prova a interpretare le sue parole: «Io non so a cosa alludesse Lukaku, però se vogliamo ha fatto bene a parlare così. Nel senso che ha detto senza dire o non ha detto dicendo, io penso che alludesse più che all’Inter alla Juventus, nel senso che aveva ricevuto delle promesse da Torino. Lui voleva andare lì perché aveva raggiunto un accordo superiore rispetto a quello stipulato con la Roma».

DIFFERENZA – Visandi prosegue spezzando una lancia a favore di Lukaku: «La Roma è stata molto brava a quel punto, visto che stava cominciando il campionato, ad approfittare e a portarsi a casa un giocatore che fa la differenza e lo sapevamo. Abbiamo passato l’estate a dire che eravamo di fronte a un giocatore grasso, dimenticando di dire quello che ha fatto in Serie A e non solo nell’anno dello scudetto dell’Inter. Anche l’anno scorso, da infortunato, è stato decisivo per il finale di stagione dei nerazzurri».