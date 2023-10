Fabbian: «Mi ispiro a Barella! Che emozione il primo gol in Serie A»

Fabbian nel corso della conferenza stampa con l’Italia Under-21, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti, facendo riferimento a Nicolò Barella e Cesare Casadei.

GRANDE EMOZIONE – Giovanni Fabbian parlando della sua esperienza al Bologna in Serie A, ha risposto anche a una domanda legata al suo ex compagno nelle giovanili dell’Inter e non solo: «Italia Under-21 con Casadei? Siamo sempre stati insieme, in campo, in convitto e in casa. Siamo grandi amici da sempre. Io mi ispiro a un campione come Barella. Appena è arrivata la possibilità di andare a Bologna non ho esitato, anche perché le parole di Thiago Motta sono state molto convincenti. Mi sto trovando molto bene con l’ambiente, i ragazzi e il mister. Ho avuto qualche piccolo problema fisico ma ora sto bene e sono pronto a mettermi a disposizione. Il gol in Serie A? Un’emozione indescrivibile arrivata in un momento inaspettato, ma ho realizzato il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a calcio».