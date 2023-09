Sanchez rimane fuori anche col Cile. La scelta del Ct Berizzo

Alexis Sanchez non partirà verso l’Uruguay con i suoi connazionali. Convocato inizialmente con il Cile il Ct Eduardo Berizzo ha fatto poi un’altra scelta.

ASSENZA – Alexis Sanchez non partirà con il Cile per la partita contro l’Uruguay. Il Ct Eduardo Berizzo aveva già avvertito sulle condizioni dell’attaccante, che non sembrano rassicuranti. Il neo-calciatore dell’Inter non gioca una partita ufficiale da 3 mesi e deve accumulare minuti nelle gambe. Tornerà molto probabilmente già per il secondo impegno delle qualificazioni per i Mondiali del 2026 con la Colombia.

fonte: latercera.com