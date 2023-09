Barella ammette, un aspetto da migliorare! Lautaro Martinez esempio

Barella ha parlato in conferenza stampa da Coverciano in vista della gara contro la Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Il centrocampista dell’Inter, unico italiano candidato al Pallone d’Oro, sottolinea un aspetto da migliorare. Un po’ come Lautaro Martinez qualche anno fa

ORGOGLIO NERO E AZZURRO – Nicolò Barella è imprescindibile non solo per l’Inter di Simone Inzaghi ma anche per la ‘nuova’ Italia di Luciano Spalletti. Non a caso oggi in conferenza stampa si è presentato lui, all’indomani della candidatura al Pallone d’Oro insieme al compagno di squadra Lautaro Martinez e all’ex nerazzurro André Onana. La particolarità sta nel fatto che il numero 23 interista è l’unico italiano nella lista dei trenta candidati, sicuramente un orgoglio per il diretto interessato ma anche per l’Inter e la Nazionale azzurra.

Barella, un aspetto ancora da migliorare per arrivare alla piena maturazione: Lautaro Martinez insegna

L’ex Cagliari dalla sala stampa di Coverciano ha affrontato diversi argomenti, tra i quali un aspetto da migliorare, vale a dire il carattere istintivo che lo porta spesso a cadere in polemiche inutili e a rischio cartellino. Barella negli anni è certamente migliorato in tantissime cose, anche sui cartellini gialli che nei primi tempi all’Inter erano all’ordine del giorno. Un po’ come i primi anni di Lautaro Martinez, l’altro candidato al Pallone d’Oro dell’Inter. Anche l’argentino ha un carattere istintivo e focoso che spesso lo vedeva al centro di polemiche in campo e ammonizioni banali. Poi, lo stesso Lautaro ha ammesso di aver lavorato molto sull’aspetto mentale, fino alla completa maturazione che lo ha portato a diventare un leader indiscusso nonché uno dei migliori attaccanti d’Europa. A Barella manca ancora un piccolo passettino per arrivare alla piena maturazione e ha tutte le carte in regola per riuscirci.