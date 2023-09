Barella: «Spalletti schietto con me! Io all’Inter più da incursore»

Barella ha parlato in conferenza stampa a Coverciano. Il centrocampista dell’Inter ha risposto alla domanda su Spalletti, sul Pallone d’Oro e sul suo ruolo

CONFERENZA STAMPA BARELLA − Nicolò Barella ha tenuto la conferenza stampa a Coverciano. Il centrocampista dell’Inter ha risposto così alle domande della sala stampa.

Hai visto differenze tra Spalletti e Mancini?

Sono due persone che vivono il loro lavoro in modo diverso, ma non voglio parlare delle differenze. Con me Spalletti è stato subito onesto criticandomi dove mi doveva criticare e facendomi i complimenti dove doveva farlo. Dialogo tra uomini, grande schiettezza.

Senti la responsabilità di essere l’unico italiano nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro?

Responsabilità assolutamente no, qui ci sono tanti giocatori in nazionale e chi non c’è stato ora e negli anni che meritava ma non è stato messo. Qualcuno ci poteva essere sicuramente, posso solo dire di essere orgoglioso e ringrazio coloro che mi hanno aiutato in questi anni.

Spalletti negli anni ha plasmato vari giocatori come Perrotta o Zielinski, passando da mezzali a trequartisti. Ti ci puoi rivedere?

Da quando è arrivato Inzaghi all’Inter credo abbia fatto di più quel ruolo di inserimento e incursore. Se il mister mi farà fare questo e mi aiuterà come ha fatto con i suoi giocatori, lo potrò solo ringraziare e ben venga.