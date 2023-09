Lautaro Martinez, momento d’oro! Scaloni ha preso la sua decisione

Lautaro Martinez è impegnato con l’Argentina nelle qualificazioni Mondiali. Alle ore 2.00 italiane l’Albiceleste sfiderà l’Ecuador e ci sono importantissime novità di formazione che riguardano proprio il capitano dell’Inter. Di seguito quanto rivelato da Gaston Edul di TyC Sports

NOVITÀ – Lautaro Martinez è Campione del Mondo con l’Argentina ma il Mondiale non è andato come avrebbe voluto, nonostante il trionfo finale. Il numero 10 dell’Inter è stato infatti scalzato da Julian Alvarez, attaccante del Manchester City poi diventato Campione d’Europa proprio contro i nerazzurri. L’Argentina alle ore 2.00 italiane scenderà nuovamente in campo contro l’Ecuador, nel match valevole per le qualificazioni Mondiali e Lautaro Martinez sarà nuovamente titolare. Certamente un’ottima notizia per il Toro che in questo inizio di stagione è partito fortissimo e anche Lionel Scaloni se n’è accorto.