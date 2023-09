Sanchez, il CT Berizzo: «Sue condizioni da valutare, c’è prudenza»

Occhio alle condizioni di Sanchez, che è ritornato all’Inter dopo un solo anno di Marsiglia. Il CT del Cile parla delle sue condizioni fisiche

DA MONITORARE − Alexis Sanchez si trova in Cile con la Nazionale, ne parla il CT Eduardo Berizzo: «Se è qui è perché è disponibile per iniziare le partite, ma lasciatemi chiarire una situazione su Alexis: stiamo valutando clinicamente le sue condizioni. Ha effettuato le visite mediche in vista del suo arrivo e vogliamo essere prudenti riguardo alle sue condizioni fisiche. Non voglio entrare nei dettagli, ma tutti i giocatori che sono qui possono essere titolari. È arrivato più tardi perché lunedì ha fatto gli accertamenti medici, stiamo valutando il suo stato di salute. In campo con l’Uruguay? Decideremo, in relazione alla cura che abbiamo per la sua salute, della sua integrazione nella partita di venerdì o della speranza che si integri nella partita di martedì».