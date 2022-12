Thuram sconfitto in finale, arriva un altro segnale per l’Inter da Deschamps!

Didier Deschamps ha sorpreso per la gestione della squadra nella finale persa contro l’Argentina. La Francia cade davanti ai colpi di Lionel Messi, ma arrivano segnali per l’Inter da Marcus Thuram, obiettivo di mercato già per gennaio.

RUOLO – La Francia cade nel momento decisivo e perde ai calci di rigore la finale dei Mondiali del Qatar contro l’Argentina di Lionel Messi. Didier Deschamps sorprende tutti nel corso del primo tempo: al minuto 41 esce Olivier Giroud, calciatore del Milan, ed entra Marcus Thuram. Kylian Mbappé si sposta al centro, l’attaccante obiettivo dell’Inter si posiziona ancora una volta sulla fascia sinistra. Per la seconda partita consecutiva il ct francese utilizza il gioiello del Borussia Mönchengladbach da esterno, sfruttando la sua velocità palla al piede e la sua abilità nel rientrare al centro del campo (vedi articolo).

Inter, Thuram esterno

IMPORTANTE – I cambi al minuto 41 hanno riportato speranze alla Francia nel corso della partita. Proprio nel secondo tempo, prima al minuto 80 Kolo Muani ha subito il rigore calciato da Mbappé, poi Thuram ha fatto l’assist decisivo per il 2-2 momentaneo all’81’. Il giocatore in scadenza di contratto nel 2023 determina nella notte più importante della sua carriera, ma a nulla serve ai fini del risultato. La Francia perde, ma i segnali per Simone Inzaghi e l’Inter sono importanti. Il giocatore è forte, bisogna seguire la sua situazione e sfruttare l’occasione di mercato.