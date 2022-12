Thuram parte da sinistra ai Mondiali. Inter, occhio alle scelte di Deschamps

La Francia è la seconda finalista dei Mondiali del Qatar. Affronterà questa domenica l’Argentina di Lionel Messi e compagni per raggiungere la gloria per la seconda volta consecutiva. Una curiosa particolarità sulla semifinale riguarda Marcus Thuram, obiettivo di mercato dell’Inter.

OBIETTIVO – La Francia vince senza troppi patemi la semifinale contro il Marocco con il risultato di 2-0 e diventa la seconda finalista dei Mondiali del Qatar. Domenica ci sarà lo scontro totale con l’Argentina, che vedrà affrontarsi Lionel Messi e Kylian Mbappé. Nella partita odierna c’è da sottolineare una curiosità riguardante un obiettivo di mercato dell’Inter: Marcus Thuram (vedi articolo). Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha preferito utilizzare l’attaccante del Borussia Moenchengladbach come esterno di sinistra, nonostante abbia sostituito la punta Olivier Giroud.

Inter, Thuram adatto per Inzaghi?

TATTICA – Thuram ha accompagnato dalla fascia la stella Mbappé ed è stato determinante per il risultato ottenuto. Fondamentale in fase di ripiegamento per fermare finalmente le scorribande di Hakimi e Ziyech sulla destra, altrettanto importante nel secondo gol. Proprio l’esterno obiettivo nerazzurro ha passato il pallone decisivo per il tiro di Mbappé poi finito sul piede di Kolo Muani. Marcus Thuram ha palesato anche in questa partita le sue abilità in fase di ripartenza e soprattutto rientrando dalla sinistra verso il centro. La dirigenza dell’Inter deve assolutamente fare attenzione a questi dettagli: il francese può partire dal centro nel 3-5-2? Può essere realmente adeguato per la formazione di Simone Inzaghi?