Lautaro Martinez, Scaloni prova l’11 anti-Olanda: la scelta in attacco

Lionel Scaloni ha provato oggi l’undici che dovrebbe scendere in campo venerdì nel quarto di finale dell’Argentina contro l’Olanda. In attacco ancora quasi certa l’assenza di Lautaro Martinez, con Julian Alvarez pronto a scendere in campo dal primo minuto.

ATTACCO CONFERMATO – Lionel Scaloni non cambia l’attacco che gli ha garantito le ultime vittorie. Salvo Di Maria, pronto a rientrare dopo aver saltato la gara contro l’Australia per un problema fisico. Per il resto prevista ancora la panchina dal primo minuto per Lautaro Martinez: nell’undici provato oggi in vista della gara dell’Olanda, Scaloni ha infatti puntato sul tridente composto dal Fideo con Lionel Messi e Julian Alvarez.

Fonte: Diario Olé