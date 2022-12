Onana supera le polemiche e si prepara: il futuro dell’Inter nelle sue mani

André Onana è rientrato a Milano dopo la turbolenta esperienza ai Mondiali. Il portiere del Camerun si lascia alle spalle tutte le polemiche del caso e si proietta subito alla seconda parte di stagione (vedi articolo). Perché il futuro dell’Inter passa anche dalle sue mani.

CONCENTRATO – Il modo migliore per lasciarsi alle spalle quanto successo con il Camerun ai Mondiali, per André Onana, è quello di concentrarsi subito sul campo. Il portiere ha incassato la stima e le belle parole di Simone Inzaghi ed è ciò che conta di più in vista della seconda parte di stagione. Per l’Inter si ricomincerà con la difficile sfida contro il Napoli, preludio di un periodo che vedrà anche i nerazzurri impegnati in Coppa Italia, in Supercoppa Italiana e in Champions League. Tutte competizioni dove le mani di Onana saranno fondamentali per quello che è di fatto il futuro stagionale dei nerazzurri.

PREPARAZIONE – Onana è arrivato direttamente a Milano, senza passare da Malta. Dove al momento è in conclusione il mini-ritiro dell’Inter. Una scelta naturalmente comprensibile, visto che il portiere ha goduto di un breve periodo di stacco dopo l’esperienza ai Mondiali, durante la quale ha avuto comunque modo di giocare (seppure una sola partita) e soprattutto di allenarsi, mantenendo il ritmo partita. Appena la squadra rientrerà, Onana tornerà al suo posto fra i pali, guidando la difesa nelle prossime amichevoli di preparazione a una seconda parte di stagione che si preannuncia tanto interessante quanto impegnativa.