Inter-Salisburgo 2-0 al 45′, ancora Mkhitaryan in gol! Poi Acerbi

Inter-Salisburgo si conclude 2-0 per quanto riguarda il primo tempo. In gol ancora Mkhitaryan, come avvenuto contro lo Gzira United lunedì, poi Acerbi. Segui QUI il live testuale di Inter-News.it (partita in diretta streaming a pagamento).

INTER-SALISBURGO, PRIMO TEMPO – Al 4′ subito occasione per l’Inter, con cross di Roberto Gagliardini per il tiro al volo di Nicolò Barella e il miracolo del portiere Nico Mantl. Protesta il centrocampista per una deviazione precedente di Samson Baidoo che lui ritiene col braccio, per l’arbitro tutto regolare. Un minuto dopo cross di Federico Dimarco, ma né Edin Dzeko né Henrikh Mkhitaryan riescono a deviare nell’area piccola. Dzeko, su cross di Alessandro Bastoni, controlla nella zona del dischetto e manda alto di pochissimo. Proprio Mkhitaryan si rifà però al 19′, con una deviazione sul primo palo su cross di Dimarco che manda il pallone sotto la traversa: 1-0. Altro traversone di Dimarco al 32′, la difesa del Red Bull Salisburgo respinge e al volo Barella manda a lato col destro. Subito dopo primo cambio austriaco: costretto a uscire Sekou Koita, entra Roko Simic. È il figlio di Dario, difensore dell’Inter dal 1999 al 2002. Il raddoppio arriva al 42′, con punizione di Hakan Calhanoglu e colpo di testa di Francesco Acerbi a battere Mantl. Il difensore è in fuorigioco, ma il VAR non c’è e l’assistente convalida. All’inizio del primo e unico minuto di recupero palla messa in mezzo rasoterra da sinistra per Dzeko, il cui tiro è parato dal portiere. Si chiude con un bel doppio vantaggio per la squadra allenata da Simone Inzaghi.

INTER-RED BULL SALISBURGO 2-0 AL 45′ – I MARCATORI

19′ Mkhitaryan, 42′ Acerbi