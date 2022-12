Kovacic: «Orsato, errore grave al Mondiale! Battuti da un rigore inesistente»

Mateo Kovacic dopo la semifinale persa contro l’Argentina se l’è presa con Orsato, l’arbitro italiano che ha diretto la partita del Mondiale. Di seguito le sue parole riportate dal Corriere dello Sport.

CONTRO L’ARBITRO – Anche l’ex centrocampista dell’Inter, Mateo Kovacic, non ha digerito la sconfitta contro l’Argentina e se l’è presa con Orsato: «È difficile per me commentare, non so cosa dire. Abbiamo fatto del nostro meglio. Siamo stati battuti da un rigore. Entrambe le situazioni per me sono incredibili: prima che non fosse angolo a nostro favore e poi quel rigore… Non ho mai contestato gli arbitri, ma questi sono errori gravi e ci sono costati carissimo. Sapevamo che gli argentini sarebbero stati aggressivi, sono bravi e hanno un Messi fenomenale. Abbiamo lottato sino a quando non è stato assegnato un rigore ridicolo. Ora dobbiamo recuperare le energie e pensare alla finalina. Vogliamo chiudere al terzo posto».

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania