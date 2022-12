Grimaldo in scadenza e rinnovo non facile. Dal Portogallo sicuri: l’Inter c’è!

Grimaldo, terzino sinistro del Benfica, va in scadenza a giugno 2023. Le offerte da altri club esteri stanno rendendo complicata la possibilità di rinnovo. L’Inter, insieme a due club di Serie A, è alla finestra

ALLA FINESTRA − Alejando Grimaldo potrebbe lasciare il Benfica a fine stagione. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023 e come riferisce O Jogo la trattativa per il rinnovo è già in salita. Il motivo? L’interesse verso il laterale sinistro di tre club italiani: Inter, Napoli e Juventus. Tutti e tre offrirebbero allo spagnolo cifre superiore rispetto a quanto proposto proprio dal Benfica. L’ingaggio con le Aquile è poco meno di due milioni di euro netti, cifra che la stessa società portoghese vorrebbe aumentare seppur di pochissimo per non sforare col budget salariale già imposto. Lo stesso Grimaldo adesso aspetta poiché le avances dall’estero non mancano. In questa stagione, lo spagnolo ha già fornito cinque assist e segnato tre gol in 26 partite complessive tra campionato e coppe.