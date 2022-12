Finalmente Lautaro Martinez! Argentina ai suoi piedi: la pagella − CdS

Lautaro Martinez decisivo in Olanda-Argentina, suo il rigore segnato che ha permesso alla nazionale di Scaloni di volare in semifinale. Per l’attaccante dell’Inter possibile svolta proprio nel momento clou del torneo. La pagella del Corriere dello Sport

GLACIALE − Si è fatto attendere, ma alla fine è uscito fuori: Lautaro Martinez si prende la scena con l’Argentina. Il Toro, entrato all’81’ del secondo tempo con l’Olanda, ha calciato il rigore decisivo durante la ‘crudele’ batteria mandando in estasi un intero popolo. Può essere la scintilla definitiva! La sua pagella è da 6,5. Oltre alla freddezza dagli 11 metri, l’attaccante dell’Inter è entrato con vigoria e dinamicità. Quasi nel secondo tempo supplementare non la decideva da solo. Ma prima van Dijk e poi il portiere Noppert hanno chiuso la saracinesca. In semifinale, sarà ancora scontro fra interisti. Stavolta ci saranno Marcelo Brozovic e l’ex Ivan Perisic.

Fonte: Corriere dello Sport